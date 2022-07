Monreale, Paola e Giuseppe trovati morti, giallo al Palazzo Italia

MONREALE – È un giallo la morte di Paola e Giuseppe Tofaro, rispettivamente di 89 ed 83 anni, sorella e fratello. I due anziani sono stati trovati morti in via Venero al Palazzo Italia. Una tragedia fino ad ora inspiegabile che sarà chiarita dagli esiti dell’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Palermo.

Paola e Giuseppe Tofaro sono stati trovati morti nei rispettivi letti. Una morte naturale, hanno ipotizzato gli investigatori nel corso delle prime fasi investigative. Resta da capire però se i due fratelli siano morti allo stesso tempo o in tempi diversi. Fatto sta che i parenti non li sentivano ormai da parecchi giorni. Ad insospettire i vicini di casa, sono stati il forte odore provenire dall’appartamento che si trova al piano terra del civico 91 di Via Venero.

I Carabinieri, entrando da una finestra, hanno fatto l’amara scoperta. Entrambi erano nel proprio letto, forse morti nel sonno. Un fatto che ha fatto escludere fin da subito l’ipotesi di una morte violenta. L’ora del decesso potrebbe risalire anche ad almeno 72 ore prima del ritrovamento.

Sul luogo della tragedia nella serata di ieri sono arrivati il medico legale e il magistrato della procura di turno che ha disposto l’autopsia sul corpo dei due anziani. Un dramma della solitudine? Se ne saprà di più nel corso delle prossime ore.