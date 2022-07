Monreale, scomparsa Gaetana Vilardo, appello del sindaco per ritrovarla

MONREALE – A Monreale è scomparsa una donna. Si tratta di Gaetana Vilardo, 61 anni, molto conosciuta per la sua professione.

Sono ore di ansia per i familiari. La donna è la titolare di una gioielleria che si trova in via Venero. Pare che di lei si siano perse le tracce da quasta mattina. La vicenda è stata denunciata anche ai carabinieri di Monreale. Attivata anche la protezione civile.

A renderlo noto è il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono. “Chiedo a tutti per cortesia massima condivisione, è scomparsa una nostra concittadina, il suo nome è Gaetana Vilardi e manca da casa dalle 10 di questa mattina. Facciamo squadra, vi prego”.