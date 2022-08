Incendio a Bellolampo, Arcidiacono ai cittadini: “Restate in casa con infissi chiusi”

In questi minuti un grave incendio si sta sviluppando a Bellolampo e l’amministrazione monrealese invita i cittadini che abitano in quelle zone del territorio monrealese a rimanere in casa con infissi chiusi.

In queste ore sta divampando un incendio di grave entità nei pressi della discarica di Bellolampo e nelle zone adiacenti compreso una parte del territorio monrealese. Alcuni focolai sono divampati nella sesta vasca.

Considerato che nella zona interessata si trova la discarica di Bellolampo, l’amministrazione comunale di Monreale, in via precauzionale, invita i cittadini che abitano nelle zone del territorio monrealese limitrofo a Bellolampo a rimanere in casa con infissi chiusi .

Intanto, sui luogo sono presenti tutte le squadre antincendio per le attività di spegnimento.