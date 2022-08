Monreale, blocca e disarma aggressore in piazza: il coraggio di Massimo Sardisco

Monreale – Un gesto coraggioso quello di Massimo Sardisco, che questa mattina è intervento, bloccando l’uomo che si è reso protagonista di una aggressione nei confronti di alcuni agenti di polizia municipale. (LEGGI QUI)

È lo stesso Sardisco, monrealese, che ha raccontato a MonrealeLive, cosa è accaduto. L’uomo è riuscito a bloccare la persona, un uomo di circa 50 anni, che ha prima aggredito con un bastone i vigili urbani, poi con un coltello e che alla fine ha tentato la fuga a bordo della sua automobile.

Sardisco, che si trovava in piazza Vittorio Emanuele in quel momento, non ci ha pensato due volte ad intervenire e, con coraggio, è riuscito a disarmare l’uomo e bloccarlo sull’asfalto. Poi i poliziotti municipali hanno definitivamente fermato l’energumeno per poi consegnarlo ai Carabinieri.

Alla scena ha assistito anche una famiglia di turisti tedeschi in visita a Monreale. Sardisco, che parla il tedesco, si è anche premurato di calmare i bambino che era con la famiglia, notevolmente spaventato dalla scena che si era appena consumata davanti ai propri occhi.