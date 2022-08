Paura a Monreale, uomo aggredisce poliziotti municipali con bastone e coltello

MONREALE – Momenti di paura a Monreale dove un uomo, che soffrirebbe di alcuni problemi psichici, sarebbe andato in escandescenze per causa ancora da chiarire del tutto. Fatto sta che l’uomo avrebbe aggredito alcuni agenti del corpo di polizia municipale anche con l’uso di un coltello.

La vicenda è avvenuta questa mattina in piazza Vittorio Emanuele quando l’uomo, invitato a spostare la macchina perché in zona non consentita alla sosta, è andato in escandescenza aggredendo gli agenti di polizia municipale.

Prima avrebbe iniziato a pronunciare offese per poi passare ai fatti estraendo un bastone dall’automobile. Non contento avrebbe estratto un coltello con il quale ha minacciato gli agenti intervenuti. Momenti di grande concitazione in piazza.

Alla fine l’uomo è stato bloccato dagli agenti e da altre persone e che hanno assistito all’aggressione. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri di Monreale che hanno bloccato l’esagitato e lo hanno condotto in caserma. Sul posto è anche intervenuta un’ambulanza del 118.