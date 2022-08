Sport gratuito per i giovani monrealesi, l’iniziativa di Carlo Giannetto

A Monreale via al progetto che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani allo sport. Una iniziativa estiva, organizzata e voluta da Carlo Giannetto, presidente dell’Associazione sportiva New Gi.ca Monreale.

“Muoversi razionalmente in estate” è il nome dell’iniziativa, avviata con la collaborazione del Comune di Monreale e aperta a tutti i giovani del Comune di Monreale e delle zone limitrofe.

“La Asd New Gi.ca – fa sapere Giannetto – con questo progetto si propone di attivare tutti quei gruppi muscolari tralasciati per molto tempo a causa della pandemia”. Il progetto, che si svilupperà per tre impegni settimanali nella Palestra annessa alla scuola Francesca Morvillo, è partito oggi, mercoledì 24 agosto, e durerà per tutto il mese di settembre.

Durante gli incontri, lezioni di pallatamburello, ginnastica a corpo libero, fondamentali di pallavolo, ginnastica per la mobilizzazione delle articolazioni, potenziamento dei principali gruppi muscolari, tanta psicomotricità, il tutto eseguito sotto forma ludica e senza contatti fisici.

La partecipazione per i giovani non tesserati è gratuita. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 26 alle ore 17:30 presso la palestra Francesca Morvillo.