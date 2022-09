Aggressione a Monreale tra ragazzine, appello di Arcidiacono, “Ascoltiamo i giovani”

L’appello del sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, in seguito alla notizia data da MonrealeLive dell’aggressione a una ragazzina di 12 anni da parte di un branco, ripresa e postata sulle chat di Whatsapp.

“Dopo l’esperienza della pandemia, dopo tutti i timori, i dolori, l’isolamento a ciascuno di noi non è rimasto che sperare che le cose potessero migliorare.. e invece la guerra, i profughi, la crisi economica, la dipendenza energetica… e come se tutto ciò non fosse bastevole il disagio tra i nostri ragazzi.

I nostri figli avrebbero dovuto riaffacciarsi alla vita con entusiasmo, con la voglia di conoscere gli altri, di vivere esperienze nuove … e invece sembrano ingoiati da un’affollata solitudine. Una condizione, più comune di quanto non sembri, che degenera sempre più spesso nella violenza cieca e ottusa che travolge tutti indistintamente.

Una violenza che se rimane taciuta, che se non viene criticata, che se viene banalmente giustificata sarà destinata a crescere. Dedichiamo del tempo ai nostri ragazzi, ascoltiamoli, ma soprattutto insegniamo loro a parlare di ciò che provano, temono e desiderano affinché sia di nuovo la loro voce allegra a riempire l’aria delle nostre città e non le loro grida di rabbia”.