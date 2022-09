Elisabetta II è morta, quando la regina rimase incantata dal Duomo di Monreale

La regina Elisabetta II d’Inghilterra è morta oggi nella sua residenza estiva in Scozia. Una notizia che ha sconvolto il mondo ma che fa riaffiorare tanti ricordi dei suoi innumerevoli viaggi di piacere e istituzionali. Elisabetta II nel corso del suo lunghissimo regno, è stata anche a Monreale. Correva l’anno 1980.

Sono due le visite che la Regina Elisabetta II d’Inghilterra, morta oggi all’età di 96 anni, ha svolto in Sicilia e in particolare a Palermo. Il primo viaggio della sovrana nel capoluogo siciliano è stato nel 1980. In quella occasione la prima tappa fu proprio Monreale.

Dopo aver terminato una delle visite istituzionali in Italia, Elisabetta II ha voluto far tappa a Palermo. Secondo alcune fonti, la decisione fu presa in ricordo di quanto le raccontò la nonna Maria Di Teck: quest’ultima rimasta incantata dopo aver visitato la città negli anni ’20.

La regina arrivò al porto di Palermo con lo yacht reale “Britannia” e ad accogliere la regina ed marito, il principe Filippo, erano presenti le più alte cariche politiche ed ecclesiastiche, incluso l’allora presidente della Regione Siciliana Mario D’Acquisto. La regina Elisabetta volle visitare, come prima tappa Monreale e il suo Duomo dal quale quale rimase incantata. Poi andò alla Cappella Palatina e al palazzo Valguarnera Gangi nel quale Elisabetta e Filippo si fermarono a mangiare.

Foto Lo Verso – Monreale Epoca su tutti gli aspetti