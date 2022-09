Marco Intravaia verso l’elezione all’Ars, si prepara la festa a Monreale

Il monrealese Marco Intravaia viaggia verso l’elezione all’Ars tra le fila di Fratelli d’Italia. La notizia è nell’aria anche se manca ancora l’ufficialità e mancano ancora parecchie sezioni in tutti i comuni della provincia. Il monrealese Intravaia, pupillo dell’ex governatore siciliano Nello Musumeci, si appresta così a diventare parlamentare regionale dopo la sonante vittoria di Giorgia Meloni, leader del partito, alle elezioni nazionali.

Marco Intravaia, ex #Diventeràbellissia, movimento politico di Musumeci, a Monreale ricopre la carica di presidente del Consiglio Comunale. Su di lui si è concentrato un ampio consenso in città sostenuto dalla maggior parte di consiglieri comunali che sorregge la legislatura Arcidiacono. Folto anche il consenso negli 82 comuni della provincia afferenti al collegio elettorale. Lo stesso sindaco monrealese Arcidiacono ha sostenuto la campagna elettorale di Intravaia.

Manca ancora l’ufficialità che arriverà in serata ma al comitato elettorale di Intravaia, in via Roma, a Monreale spira già il vento della vittoria.