Chiamatelo onorevole, Marco Intravaia eletto all’Ars con 10mila voti

Festa stanotte per le vie di Monreale e fiumi di spumante. Marco Intravaia è stato eletto all’Ars. Una notizia che adesso diventa ufficiale.

Così il presidente del Consiglio comunale monrealese, sostenuto dalla maggior parte delle forze politiche che compongono l’assemblea cittadina, diventa deputato regionale essendo stato eletto in Fratelli d’Italia, lista di destra, che fa riferimento alla potenziale premier Giorgia Meloni.

“Stanotte, finalmente, è arrivato il momento di festeggiare. Condivido l’emozione e la gioia della vittoria con gli amici che hanno atteso con me fino a tarda notte l’arrivo dei dati. Ringrazio i quasi 10 mila cittadini che hanno creduto in me, votandomi”. Questo il commento a caldo di Intravaia a pochi minuti dalla comunicazione dell’avvenuta elezione..

A Monreale stanotte decine di sostenitori si sono uniti alla festa per l’elezione di Intravaia, già segretario particolare del presidente della Regione, pupillo di Nello Musumeci ed ex componente del movimento Diventerà Bellissima. A Monreale Intravaia ha totalizzato 2992 preferenze che, sommate a quelle dei 82 comuni del collegio, diventano circa 10 mila.