Terremoto politico a Monreale, assessore Giannetto “sfiduciata”, “Ha appoggiato Intravaia”

Terremoto politico attorno all’assessore monrealese Rosanna Giannetto, “sfiduciata” dal movimento politico di appartenenza, che adesso chiede al sindaco Arcidiacono la rimozione della stessa amministratrice. La decisione è stata presa nel corso di un vertice di Monreale Bene Comune, movimento a cui faceva riferimento l’assessore.

Il gruppo aveva già sottolineato nel recente passato la volontà che andava “verso la sostituzione dell’Assessore Giannetto nella Giunta in cui la stessa è stata indicata per rappresentarci” ma “emerge oggi una incompatibilità della stessa con le scelte di collocazione politica operate dalla Prof. Giannetto che contraddicono il carattere distintivo di MBC per la sua collocazione ab origine nell’area di Centrosinistra”.

Rosanna Giannetto, infatti, non si è nascosta nel corso della campagna elettorale delle regionali palesando un appoggio al Presidente del Consiglio Comunale, oggi deputato, Marco Intravaia. Un fatto che per il movimento politico monrealese evidentemente ha fatto incrinare i rapporti già logori.

Così’ Monreale Bene Comune adesso comunica al sindaco “la nostra scelta unanime di aver ritirato da tempo il nostro appoggio all’Assessore Giannetto e in seguito ai suoi comportamenti di esser venuta meno anche la fiducia verso la stessa. Pertanto si confida che dopo due mesi e mezzo si possa al più presto mettere la parola fine a questa vicenda e procedere al di Lei avvicendamento con altro rappresentante del Movimento Monreale Bene Comune”.

Una richiesta, quella di sostituire la Giannetto in Giunta, che risale al 22 luglio scorso quando io movimento chiede ad Arcidiacono l’avvicendamento in via ufficiale. La sostituzione però si decise di rimandarla per non compromettere “il corretto avvio dell’anno scolastico” e perchè “si potessero seguire e programmare gli interventi necessari senza il rischio di un vuoto assessoriale”. “Ai primi di settembre sarebbe dovuto avvenire l’avvicendamento – continua la nota di MBC indirizzata al sindaco – Ciò non è avvenuto. In funzione di quanto sopra nonché su Sua richiesta, Signor Sindaco, era stato concordato che le dimissioni e la sostituzione sarebbero avvenute immediatamente dopo l’apertura delle scuole e comunque prima della celebrazione delle elezioni del 25 settembre. Anche questo impegno è stato disatteso”.