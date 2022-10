Monreale, via ai lavori per la palestra della scuola Guglielmo II nel plesso di Aquino

Ieri sono stati consegnati i lavori d’impermeabilizzazione delle coperture e di rifacimento della pavimentazione in gomma della palestra della scuola “Leto Borsellino” di Aquino. La comunicazione è stata data dall’assessore all’edilizia scolastica Rosanna Giannetto.

Gli interventi saranno realizzati dall’impresa che si occupa delle manutenzioni degli immobili comunali e sono stati finanziati dalla Regione Siciliana e per una parte da fondi comunali. Il Progetto è stato rimodulato secondo le nuove normative, i lavori saranno diretti dall’Ufficio Tecnico Comunale, avranno una durata di 40 giorni.

“Entro un breve periodo gli studenti della scuola Guglielmo II plesso Leto-Borsellino di Aquino – ha dichiarato l’assessore Giannetto – potranno svolgere le loro attività motorie in una palestra adeguata e confortevole per un corretto sviluppo psicofisico. Ringrazio i tecnici comunali per l’impegno e la costanza dimostrata nel portare avanti tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito di edilizia scolastica”.