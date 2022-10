Bollette pazze, a Monreale lo sportello Adiconsum dice se sono contestabili

Anche a Monreale arrivano bollette salatissime a imprese e famiglie. Anche per i cittadini di Monreale sarà possibile ottenere la consulenza degli esperti di Adiconsum Palermo Trapani sugli importi delle bollette di luce, acqua e gas.

Il prossimo 28 ottobre dalle 16 alle 18 sarà infatti possibile recarsi presso la sede della Cisl di Monreale di via Pietro Novelli, 63, per ottenere l’analisi delle fatture per escludere eventuali addebiti non dovuti frutto di errori, e, qualora la bolletta non fosse contestabile ma “solo” effetto del caro energia, avviare la richiesta della rateizzazione. Un servizio dedicato ai consumatori di Monreale, attivato grazie alla collaborazione fra Adiconsum e la Cisl di Monreale, che ha fortemente voluto l’attivazione di questo Sportello dedicato.

“Tutti coloro che ritengono che sia arrivata una bolletta ‘pazza’ di luce e gas e quindi hanno il dubbio che si tratti di calcoli errati, o anche nei casi in cui la somma eccessiva è effetto del caro energia, possono rivolgersi a noi per chiedere assistenza”, ha spiegato il presidente Adiconsum Palermo Trapani, Antonio Rocco.

“Il momento è emergenziale dal punto di vista economico e sociale – commenta il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana -. Riteniamo dunque che il ruolo di Adiconsum, come quello del sindacato, sia proprio di quello sostenere con tutte le azioni possibili le famiglie che affrontano disagi enormi per arrivare a fine mese e per farlo deve essere presente sul territorio, come in questo caso lo sarà a Monreale dove sono tante le famiglie e le attività commerciali in difficoltà per i costi intollerabili legati al caro vita”.

Per informazioni sullo Sportello è possibile chiamare lo 0916406540