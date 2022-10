Monreale, nuovi sensi unici e divieti nella zona della piazza

A Monreale dw lunedì entra in vigore il nuovo piano traffico per consentire l’avvio dei lavori dello storico quartiere Ciambra. Lo fa sapere l’amministrazione comunale.

Lo studio e l’ordinanza sono stati predisposti dal Comando di Polizia Municipale. La notizia è stata resa nota dall’assessore alla Polizia Municipale Paola Naimi. Il percorso sarà così articolato: verrà istituito il senso unico di marcia in via Roma nel tratto e direzione di marcia compreso tra la via Salita Sant’Antonino fino alla Piazza Vittorio Emanuele. Pertanto, i veicoli provenienti da via Agonizzanti in direzione di via Salita Sant’Antonino potranno proseguire dritto per la stessa via e o svoltare a sinistra per la via Roma direzione Piazza Vittorio Emanuele, mentre quelli provenienti da via Umberto I° e via Palermo in direzione di via Roma, proseguiranno obbligatoriamente per la via B. D’Acquisto.

Previsto il senso unico di marcia nella via Arcivescovado nella di direzione di marcia per via Cappuccini e il senso unico di marcia nella via Cappuccini nel tratto e direzione di marcia compreso tra la via Arcivescovado fino alla rampa di accesso al parcheggio “Cirba”. Pertanto i veicoli provenienti da via Ignazio Florio in direzione di via Cappuccini e via Arcivescovado , proseguiranno obbligatoriamente per la rampa di accesso al parcheggio “Cirba” “etc.

Verrà mantenuto il percorso pedonale nella via Roma che va da Piazza Vittorio Emanuele fino alla Piazzetta Vagliaca fino all’imbocco con il Corso P. Novelli, lo stallo di sosta riservato “Farmacia” in via Piazza Vittorio Emanuele tra il civico n. 17 al civico n. 19, il il divieto di fermata nella via Roma da piazza Matteotti fino alla Piazza Vittorio Emanuele. Sarà istituito il divieto di fermata nella via B. D’Acquisto lato sinistro, dall’intersezione di Piazza Vittorio Emanuele fino all’altezza del civico 25 e saranno istituiti 8 stalli di sosta riservati ai motocicli e ciclomotori in via B. D’Acquisto dal Civico 25 fino all’ingresso di Villa Savoia Resta il divieto di fermata in Piazza Vittorio Emanuele dall’angolo di fronte al Bar Mirto fino all’intersezione di via B. D’Acquisto eccetto i mezzi del servizio pubblico locale e quelli autorizzati.

Uno stallo di sosta verrà riservato ai veicoli a servizio dei soggetti con limitate capacità motorie muniti di regolare contrassegno, in piazza Vittorio Emanuele tra il civico n. 20 al civico n. 22.