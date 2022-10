Giorgia Meloni presidente del Consiglio, gli “Auguri” dell’associazione monrealese Donnattiva

Monreale – Dall’Associazione monrealese Donnattiva, gli “Auguri a Meloni prima donna alla guida d’Italia”. Secondo l’associazione, presieduta da Ina Modica, adesso è “Opportuno lavorare sul gender gap, opportunità economiche, istruzione,salute e leadership. Fondamentale combattere la violenza sulle donne”.

“Non era mai successo che in Italia a guidare un governo fosse una donna. Giorgia Meloni ha varato il primo della storia repubblicana: prima donna italiana Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda le quote rosa, si poteva fare di più, le donne sono un quarto dell’intero esecutivo, cioè 6 su 24 ministri in tutto”. Lo dice Ina Modica, presidente dell’associazione Donnattiva, impegnata nella salvaguardia dei diritti delle donne.

“Per la prima volta il femminile ai vertici del potere repubblicano – dice la giornalista – un’affermazione di una donna al massimo livello, conseguita con una tenacia, una forza e un coraggio molto femminile. Donnattiva da anni si adopera per conferire alla donna il ruolo che merita nella società civile e all’interno delle istituzioni realizzando iniziative e progetti volti a valorizzarne il merito. Non possiamo che essere contente – conclude – per l’importante ruolo istituzionale ricoperto da una donna per la prima volta nella storia della Repubblica italiana a cui facciamo, a prescindere dal colore politico, i nostri migliori auguri”.