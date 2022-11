Arrivano i soldi, presto i lavori nella scuola di via Polizzi abbandonata

La scuola di via Polizzi diventa realtà, arriva il decreto definitivo. Finalmente e dopo lungo tempo si conclude la vicenda che ha interessato la chiusura della struttura di pioppo, una chiusura sulla quale esistono ancora quei veli d’ombra che hanno accompagnato il disagio e il disappunto di una intera frazione.

Una comunità di 5000 abitanti in poco tempo si è sentita privata di una scuola che era un punto di riferimento per tutti, un luogo di aggregazione e di incontro per le famiglie Oggi invece tutto diventa certezza, è uscito il decreto interministeriale che assegna 1.042.000 € al Comune per iniziare i lavori.

Con grande gioia il sindaco Alberto Arcidiacono e tutti gli assessori hanno accolto questa notizia. È doveroso precisare che dietro questo grande successo c’è il lavoro infinito dell’ufficio di progettazione coordinato dal ragioniere Giacopelli e dall’architetto albanese. I dipendenti hanno infatti partecipato e vinto un bando a livello nazionale mettendo in campo tutta l’esperienza e la professionalità necessarie a superare le criticità infinite che un finanziamento come questo porta inevitabilmente con sé.

Anche gli ultimi chiarimenti richiesti hanno sortito il risultato sperato Monreale ha superato centinaia di progetti in graduatoria. Adesso la gara d’appalto e poi i lavori con un’unica certezza, la scuola ed il parco giochi annesso torneranno ad appartenere alla comunità di Pioppo.