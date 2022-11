Auto rubata a Monreale incendiata a Palermo

Un’auto rubata a Monreale è stata data alle fiamme a Palermo. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine.

In tutto due le auto date alle fiamme ieri notte a Palermo nella zona di Cuba Calatafimi e alla Zisa. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Un primo rogo è stato segnalato in via Brancato, alla Zisa, intorno alle 3:30. A essere stata data alle fiamme una Fiat Panda. I vigili del fuoco hanno trovato sul posto tracce di liquido infiammabile. I carabinieri, in seguito ad una veloce verifica, si sono resi conto che l’auto è stata rubata qualche giorno prima da San Martino delle Scale, frazione di Monreale.

Il veicolo è intestato a un uomo di 63 anni ed è stato sequestrato.

L’altro incendio si è verificato poco più di un’ora dopo in via Vito Schifani, zona che insiste sul quartiere Calatafimi Cuba. In questo caso le indagini sono affidate alla polizia.