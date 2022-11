Monreale espugna Palermo, le ragazze della New Gica vincono 3 set a 0

Inizia con una vittoria il campionato della Ads New Gica Monreale con un netto 3 set a 0 contro la Dreammauro volley di Palermo. Squadra giovane quella palermitana ma che ha nel suo organico atlete d’indiscusso valore ed esperienza. Fin da subito le atlete Monrealesi hanno cominciato a sciorinare azioni su azioni, attacchi, muri, difese, battute che hanno messo in difficoltà la squadra avversaria e fin dal primo set hanno condotto un gioco piacevole e pieno di contenuti tecnici notevoli.

La sapiente conduzione tecnica che si è servita anche delle atlete che non sono state inserite come titolari, hanno dato un impulso determinante ai fini del risultato.

Da evidenziare un ottimo seguito di spettatori, come si era visto raramente in passato, che hanno dato una spinta notevole nello sviluppo della gara stessa con la loro esultanza ad ogni punto conquistato.

La gara si è conclusa con il risultato di 3 a 0 per la squadra monrealese con i seguenti parziali: 1° set 25-10, 2° set 25-13 e 3° set 25—17. Il terzo set non si è giocato con la stessa attenzione dei precedenti dovuta forse ad un certo appagamento per il risultato dei set precedenti.

Al 25° punto del terzo set, l’entusiasmo delle ragazze di Mister Vicari ha coinvolto il folto pubblico che si è riversato sul campo di gioco e e ha esultato con le atlete in un’atmosfera di assoluta compiacenza.

“Sono molto soddisfatto per la vittoria – dice il presidente, Carlo Giannetto – e soprattutto per aver visto una squadra determinata che ha espresso nel suo gioco, una identità di squadra e uno sviluppo logico di gioco e dove si è visto il carisma e le idee dell’allenatore. Tutto ciò mi lascia ben sperare per il proseguo del campionato dove la Asd New Gica Monreale, di cui io sono il rappresentante legale, avrà sicuramente un ruolo da protagonista”.