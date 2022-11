Le ragazze della New Gica Monreale stravincono con il Volley Sciacca

La Asd New Gica Monreale continua la striscia positiva di risultati e comanda la classifica del campionato di serie D femminile inserita nel girone A. Con un secco 3 set a 0 fa sua la gara inserita nella seconda giornata di campionato di serie D femminile, disputata a Castelvetrano contro il Volley Sciacca con il punteggio di 12/25, 9/25, 14/25.

Tanta la concentrazione e la determinazione, ma soprattutto tanta voglia di vincere e l’espressione delle proprie capacità tecniche per battere lo Sciacca da parte delle ragazze monrealesi.

“Splendide le mie atlete – dice il presidente Carlo Giannetto -, che compongono questo organico e che non tirandosi mai indietro difronte ai duri allenamenti di Mister Vicari, stanno acquisendo forma, mentalità, applicazioni di parametri tecnici e tattici che io noto partita dopo partita. Un plauso particolare va ai collaboratori che assecondano il mister durante gli allenamenti, Giuseppe Giambrone e Gianluca La Corte, che assecondano le direttive del coach Vicari. Mi auguro che questa atmosfera positiva si protragga ancora per molto tempo e se sarà cosi non ci poniamo limiti al proseguo del campionato”.

Adesso si pensa a preparare una nuova partita, quella contro l’As volley Licata che si disputerà presso la palestra dell’ICS Margherita di Navarra a Pioppo. “Sappiamo che è una squadra nelle cui fila militano eccellenti giocatrici ed è sempre stata ai vertici delle categorie in cui ha militato negli anni”, dice il presidente Giannetto.