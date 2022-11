La New Gica Monreale under 15 perde ma mostra buone doti tecniche

Arriva una sconfitta nella prima partita di campionato dell’Under 15 maschile della Asd New Gica Monreale. I piccoli atleti monrealesi hanno perso a Palermo contro la Sp Hobby Volley Asd ma hanno giocato con dignità, lottando fino all’ultimo punto. Una buona partita se si pensa che questi ragazzi si allenano solo da settembre.

In un’atmosfera gioiosa, dove comunque l’emozione era a fior di pelle, si é disputata la prima gara di campionato della ASD New Gica Monreale, inserita nel girone A della categoria under 15 maschile. I ragazzi si sono cimentati per la prima volta in assoluto in una gara in cui la competizione l’ha fatta da padrone e dove hanno dovuto esprimere le competenze acquisite nel corso degli allenamenti quotidiani.

La gara ha avuto momenti altalenanti per tutte e due le compagini schierate. I ragazzi allenati da mister Gianluca La Corte hanno espresso gesti tecnici degni di nota, alternati ad errori che in condizioni di tranquillità non sarebbero stati commessi.

La partita é stata molto combattuta, basta esaminare la sequenza dei set per capirlo. Il primo é finito con il punteggio di 25-10, il secondo 22-25, il terzo 25-11, il quarto 23-25, il quinto 15-8. Mercoledì sera, nella palestra intestata a Valentino Renda si é assistito ad uno spettacolo dove tutti i valori dello sport sono stati evidenziati.

La partecipazione dei familiari dell’una e dell’altra parte é stata molto sentita. I ragazzi, in parte delusi per il risultato negato, hanno promesso un pronto riscatto fin dalla prossima gara.