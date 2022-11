Incidente sulla SS186, ci sono feriti e la strada è chiusa

Grave incidente stradale lungo la SS186 di Monreale nel tratto tra Sagana e Borgetto. Due veicoli si sono schiantati forse a causa della pioggia e due persone sono rimaste ferite. Al momento la strada è chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada.

La strada statale 186 “Di Monreale” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a causa di un incidente stradale al km 22,700 in località Borgetto (Palermo). Nel sinistro, che ha coinvolto due veicoli, si registrano due feriti. Coinvolti una Fiat 500 e una Range Rover che si sono scontrati frontalmente.

Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti ma dalle prime informazioni pare non siano gravi. Sul posto le ambulanze del 118 e i Carabinieri per gestione della viabilità e per ricostruire la dinamica dell’incidente.