Monreale proclamata “Città che legge” dal Ministero ai Beni Culturali

Il Comune di Monreale a seguito della partecipazione ad un bando del Ministero ai Beni Culturali è stata inserita nell’elenco dei Comuni che hanno ottenuto la qualifica di Città che legge per il biennio 2022-2023. L’iter è stato avviato dall’assessore ai Beni culturali Letizia Sardisco la quale ha ribadito l’importanza di avere un Patto per la lettura e di avere promosso numerose manifestazioni culturali indispensabili per i requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico.

Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, intende promuovere e valorizzare con la qualifica di Città che legge l’Amministrazione comunale che si impegni a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.

“Attraverso la qualifica – dichiara l’assessore Sardisco- si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado d’influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva”. Ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica 2022-2023 è riservata la partecipazione all’omonimo bando di finanziamento “Città che legge” per progetti meritevoli che abbiamo come obiettivo la promozione del libro e della lettura.