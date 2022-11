MONREALE – Il Consiglio comunale di Monreale ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2022-2024, un passo importante per la città visto che adesso l’amministrazione comunale adesso può pianificare spese secondo programma. Dopo l’illustrazione politica dell’assessore alla gestionale finanziaria Luigi D’Eliseo, il consiglio comunale ha approvato il documento economico-finanziario di previsione, dotando il Comune di uno strumento di programmazione che mancava da diversi anni all’ente. Da ora in poi si potranno pianificare non soltanto le spese e le forniture strettamente indispensabili, ma si potrà programmare secondo obiettivi di mandato.

Estrema soddisfazione ha espresso l’assessore comunale al Bilancio, Luigi D’Eliseo, in seguito al sì arrivato dal Consiglio comunale. L’assessore ha posto l’accento sul fatto che è un passo importante per la città quello compiuto questo pomeriggio. “Il bilancio di previsione – ha sottolineato D’Eliseo – è un documento che mancava da anni. Finalmente adesso l’amministrazione può attivarsi e governare con obiettivi di manato e non solo con spese necessarie per legge. Un passo davvero fondamentale che riporta la città a una gestione ordinaria”

Adesso l’amministrazione potrà avviare diversi progetti grazie alla disponibilità dei fondi previsti dal documento.

Tra i principali, sono previsti interventi per incrementare la spesa sociale, per il miglioramento del trasporto pubblico scolastico e per l’incremento del parco mezzi comunale. “Si tornerà a investire anche sul turismo, vi sarà una programmazione culturale e sportiva. Si lavorerà anche per un centro aggregativo per anziani”, conclude l’assessore D’Eliseo.