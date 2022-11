Piove e a Monreale si presentano i soliti problemi lungo le strade. Sono tanti i disagi causati dalla pioggia in questi giorni, tra cui la creazione di numerose buche stradali che si presentano puntuali in seguito alle copiose piogge autunnali e che rendono difficile la vita di automobilisti, ciclisti, motociclisti e pedoni.

È proprio una grossa buca si è venuta a creare in questi giorni lungo via Pietro Novelli alta subito dopo la chiesa di Santo Rocco. La buca è molto vistosa e molto ampia ed è un vero pericolo per le auto che attraversano la strada e soprattutto per i veicoli a due ruote i quali, non vedendo la buca a causa della presenza di acqua al suo interno, potrebbero finire rovinosamente a terra con gravi conseguenze.

Queste e molte altre sono le strade interessate da alcuni buche stradali e Sono tanti gli appelli dei cittadini affinché l’amministrazione intervenga per mettere fine a queste reali situazioni di pericolo.