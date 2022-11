La corsa della squadra monrealese di Vollay, Asd New Gica Monreale, sembra non arrestarsi più visto che è arrivata la quarta vittoria di fila. Una vittoria porta le monrealesi in vetta in solitaria nella classifica di campionato di serie D femminile. Con un secco tre a zero la New Gica si sbarazza della giovane compagine del Volley Mondello con tre set vinti 15—25, 14—25 e 14-25.

La gara, nonostante qualche elemento non presente, non ha subito variazione rispetto al normale andamento dimostrato nelle partite precedenti. La solidità tecnica impressa dall’allenatore Armando Vicari dimostra ancora una volta che cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia. La mentalità vincente fa sì da sopperire e superare variazioni di formazioni schierate in campo.

“Quando il motore risponde ai comandi – commenta il presidente Carlo Giannetto – si può spingere al massimo e le ragazze, dando tutto, fanno tesoro dell’impeccabile distribuzione dei palloni delle alzatrici per le schiacciatrici che con grande foga agonistica le sfruttano dando un indirizzo favorevole alla squadra”.

La prossima settimana la squadra monrealese osserverà da calendario un turno di riposo, dando così all’allenatore la possibilità di sviluppare ancora una preparazione fisica e tecnica da poter affrontare con fiducia il resto del campionato.