Momenti di paura a Monreale a causa di un’automobile che ha preso fuoco ed è andata distrutta davanti alla scuola primaria Pietro Novelli, in via Archimede, in pieno centro cittadino.

Per causa ancora da accertare, un’auto, una Fiat Bravo, ha preso fuoco ed è andata parzialmente distrutta. Per fortuna, l’autista e il passeggero, hanno fatto in tempo a uscire fuori dall’abitacolo prima che le fiamme si propagassero ulteriormente. Tanto lo spavento. Nelle fasi iniziali del rogo, alcuni passanti hanno cercato di spegnerlo con alcuni estintori in attesa che arrivassero i soccorsi. Sul posto poi sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno estinto le fiamme in pochi minuti.

Tanto il fumo che si è alzato nella centralissima via Archimede. Il traffico è rimasto bloccato per tutta la durata delle operazioni di spegnimento. Sul posto sono giunti i Carabinieri.

Ieri un’altra vettura è andata distrutta a Giacalone, lungo la Palermo Sciacca. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco e i Carabinieri. Nessuna persona è rimasta coinvolta.