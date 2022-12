MONREALE – È morto nella giornata di oggi, all’età di 73 anni, Filippo Cinà. Storica figura della politica monrealese e del mondo sindacale. Avrebbe compiuto 74 anni tra pochi giorni.

Cinà, come racconta il figlio Massimo, è stato dipendente dell’ASP di Palermo. Era nipote di padre Fortunato Cinà ed è stato rappresentante sindacale per diversi anni con la sigla Acli e Cisl, per poi assistere i cittadini con una sigla autonoma. A Monreale ha donato parte del proprio tempo, dandosi alla politica cittadina, ricoprendo la carica di Consigliere comunale, nel corso di diverse amministrazioni. Da sempre sostenitore delle ideologie della Democrazia Cristiana.

Con la sua scomparsa, Monreale perde un pezzo di storia della città, di politica attiva per il territorio e di impegno profuso a favore dei cittadini più deboli. Così lo ricordano i tanti amici, addolorati per la sua scomparsa.

Il funerale per dare l’ultimo saluto a Filippo Cinà è in programma per lunedì 5 dicembre, alle 11,30, nella chiesa di Santa Teresa, in via Circonvallazione.