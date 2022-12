Lutto a Monreale per la morte improvvisa di Enzo Giangreco, aveva 85 anni. Già sindaco di Monreale per diverse legislature, era una persona molto apprezzata per le sue doti d’animo.

Castrenze Giangreco, da tutti chiamato Enzo, è morto nella serata di oggi dopo una caduta improvvisa in casa. A seguito di alcune complicazioni che lo hanno costretto al ricovero presso un ospedale di Palermo,

purtroppo nella serata di oggi si è spento lasciando i familiari e i tanti amici nel dolore.

È stato uno stimato medico specialista in ostetricia e ginecologia ma anche un apprezzato politico per anni tra le fila della Democrazia Cristiana. Ha ricoperto la carica di sindaco della città di Monreale ma anche di assessore e consigliere comunale.

Con la dipartita del dottore Enzo Giangreco va via un’altro pezzo della politica di Monreale e frazioni. È stato sindaco nel

1986-1989, 1990 e 1993.