Monreale, successo all’openday della Veneziano-Novelli, la scuola si mette in mostra

Monreale – Partecipatissimo il primo Open Day dell’istituto Veneziano-Novelli rivolto agli alunni delle classi quinte della primaria e a quelli dell’infanzia di tutto il territorio. I bambini e le loro famiglie sono stati accolti nella grande palestra della sede Veneziano dal dirigente scolastico, Marco Monastra, e dalle docenti funzioni strumentali per l’orientamento, Anna Caccamo, Giovanna Lo Coco e Rosetta Ribaudo, che hanno presentato ampiamente le finalità educative della scuola e i diversi percorsi formativi che offre, dall’indirizzo informatico a quello musicale, dallo quello che prevede lo studio dello spagnolo come seconda lingua a quello canonico in cui si studia, insieme all’inglese, anche il francese.

Per illustrare le attività e i progetti che si propongono di ampliare l’offerta formativa e che caratterizzano le linee didattiche dell’istituto, sono stati realizzati tanti laboratori che hanno visto coinvolti alunni della secondaria di primo grado, nel ruolo di tutor, e i piccoli delle classi ponte, guidati dagli insegnanti nella costruzione di esperienze di condivisione e continuità. Tantissime le attività laboratoriali presentate.

Per la secondaria di primo grado:

Laboratorio Cambridge, composto da alunni che lo scorso anno hanno partecipato al Pon Let’s talk 2 e che si sono preparati agli esami di certificazione Cambridge Flyers, e che ha visto la partecipazione di alunni delle terze C, D ed F. i quali,attraverso un excursus storico della scuola, hanno illustrato i corsi Cambridge ai genitori intervenuti, sia in inglese che in Italiano, interagendo con loro attraverso una serie di domande, mostrando e spiegando diverse immagini che li ritraggono durante gli esami e la consegna degli attestati, e parlando del loro orgoglio e della loro soddisfazione per i risultati raggiunti dopo la partecipazione ai percorsi formativi in lingua inglese.

Laboratorio creativo per l’inclusione ( classi V A e V F Novelli ) che nella realizzazione di manufatti attraverso l’utilizzo di materiali di ricliclo ha sollecitato lo sviluppo delle capacità espressive e relazionali.

Laboratorio di geografia ” Viaggiamo intorno al mondo”, un percorso per conoscere nelle sue linee generali i continenti e le città più rappresentative, utilizzando metodologie ludico pratiche fino alla creazione libro pop up.

Laboratorio Arte e Creatività che ha visto protagonisti gli alunni della classe VF della scuola Pietro Novelli impegnati con l’Arte nel linguaggio espressivo – artistico – comunicativo, attraverso l’uso e l’applicazione della tecnica grafico- pittorica.

Laboratorio di geostoria che ha visto impegnate la 2F delle medie e la 5D della primaria, nell’ambito del progetto “Adottiamo una quinta”, in un percorso di conoscenza e approfondimento della comunità europea attraverso un approccio ludico fino alla realizzazione di un diario “di bordo”.

Laboratorio di Educazione Alimentare,

che ha visto protagonisti gli alunni gli alunni della VC della primaria insieme ad un gruppo di alunni della 2Fe2H della scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di dare ai bambini semplici regole per una alimentazione sana e consapevole secondo i dettami della piramide alimentare attraverso un approccio ludico concretizzato nella realizzazione di un biglietto pop up.

Laboratorio linguistico “Bienvenidos al español” in cui alcuni alunni della 1D hanno accolto gli ospiti con un canto di benvenuto presentandosi in spagnolo.

Laboratorio ludico-sportivo-motorio “Il corpo in movimento”.

Laboratorio di informatica, progettato per svolgere attività didattiche sul coding e sulle STEM e per sviluppare il pensiero computazionale e scientifico.

Laboratorio ludico di Storia Locale “, attività realizzata in continuità tra le classi V E primaria e III C delle medie, con lo scopo di promuovere, in modo ludico e creativo, la conoscenza della storia di Monreale e la consapevolezza del valore del patrimonio culturale e artistico che ospita. In assetto di tutoring, i bambini della primaria sono stati guidati nella creazione di un mazzo di carte da gioco siciliane, corredate da disegni che rappresentano elementi ed aspetti della cittadina normanna e nella disputa di una partita a scopa che narra attraverso la competizione la storia di Monreale.

Per le attività della scuola primaria :

Visita dei presepi realizzati dagli alunni al piano terra e al primo piano

Laboratorio grafo-manipolativo con attività natalizie realizzate dai bambini delle classi quinte

Visita dell’ “Atelier creativo “progettato per svolgere attività didattiche sul coding e sulle STEM e per sviluppare il pensiero computazionale e scientifico,

dove le docenti delle classi a trenta ore hanno illustrato i sussidi informatici utilizzati dagli alunni sia per le ore curricolari che per i Progetti PON.

In Aula Magna il laboratorio musicale per presentare le attività di propedeutica vocale e strumentale. La nostra scuola è infatti a indirizzo musicale fin dalla classe prima della scuola primaria.

Per le attività della scuola dell’infanzia: