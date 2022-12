Piero Faraci e Silvana Lo Iacono in azione, raccolta di cibo per cittadini e animali in difficoltà

I volontari Silvana Lo Iacono e Piero Faraci, dell’associazione Humanitas speranza per una zampa, in azione a Monreale per aiutare le persone in difficoltà ma anche per gli animali senza rifugio. I due monrealesi hanno allestito un piccolo banchetto per ricevere donazioni da destinare ai monrealesi in difficoltà e agli amici animali randagi.

“Siamo una associazione aperta a 360 gradi, dicono Silvana Lo Iacono e Piero Faraci -, come abbiamo fatto già in passato, raccoglieremo cibo e beni di prima necessità da donare ai cittadini monrealesi indigenti. Chi vorrà potrà anche donare del cibo per gli animali che si trovano senza una casa e che girano per le strade di Monreale”.

La raccolta andrà avanti per tutta la settimana davanti al supermercato Quick Sisa. “Ancora una volta vogliamo stupirvi dando il nostro tempo a favore di chi più sfortunato pelosetto o per chi sta attraversando un momento di difficoltà”.