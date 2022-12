“Asp sta solo riorganizzando i servizi, per Russo eravamo i migliori, ora ha cambiato attegiamento”

Interviene a stretto giro il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, dopo le dichiarazioni i Tonino Russo, inviate a MonrealeLive, in seguito alla notizia del trasferimento momentaneo dei dipendenti amministrativi dell’Asp 6 dal poliambulatorio di piazzale Florio a Palermo. Tonino Russo, ha lamentato il silenzio del primo cittadino dopo la notizia pubblicata ieri da questa e da altre testate monrealesi, del temporaneo trasferimento. Stamattina anche Ignazio Zuccaro della DC nuova, è intervenuto sulla questione.

“Siamo stati in contatto fino a ieri pomeriggio con l’Asp – fa sapere Arcidiacono tramite Monreale Live – stanno semplicemente riorganizzando i servizi si tratta d un provvedimento momentaneo”,

“Ci dispiace notare come negli ultimi tre mesi Tonino Russo abbia cambiato completamente opinione sull’amministrazione. Forse si aspettava qualcosa che non ha ricevuto perché è diverso ormai il suo atteggiamento, partendo da quella articolo in cui si presentava come migliori in assoluto. Oggi forse non ha avuto quello che sperava e quindi sta cambiando idea. Asp sta solo riorganizzando i servizi, nulla di più”.

Tonino Russo nella sua nota aveva riservato una stoccata al sindaco parlando del trasferimento degli amministrativi dell’Asp: “Tutto ciò avviene nel silenzio assordante del sindaco, Alberto Arcidiacono, come se la cosa non riguardasse lui, la nostra città ed i cittadini tutti”.