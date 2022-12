Dipendenti del Poliambulatorio da Monreale a Palermo, Zuccaro, “Temo tempi non brevi”

È polemica a Monreale dopo l’annuncio del trasferimento dei dipendenti amministrativi dell’asp 6 dal poliambulatorio di Piazzale Ignazio Florio a Palermo.

Sulla questione interviene anche Ignazio Zuccaro, esponente monrealese della Democrazia Cristiana Nuova. “Il trasferimento dei servizi amministrativi del poliambulatorio a Palermo creerà un grosso disagio alla popolazione monrealese, sarebbe stato opportuno intervenire in maniera preventiva”.

“Temo purtroppo che i tempi non saranno così brevi, comunque sia il disagio rimane e non è accettabile, e soprattutto in questo periodo invernale è Ancora più accentuato.

Tutto questo è inammissibile per i cittadini Monrealesi e denota una mancanza di sensibilità verso questi che oltre al disagio logistico avranno un disagio economico non indifferente. Un disagio che si poteva evitare”