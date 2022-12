Cambia il traffico e la piazza diventa parcheggio, via alle multe

Monreale – Via Dante apre alle auto ma diventa un parcheggio. Così la Polizia Municipale eleva multe ai trasgressori. L’apertura alle auto è stata decisa dopo l’approvazione del nuovo piano traffico messo a punto dall’assessore alla Polizia Municipale, Giuseppe Di Verde, per consentire lo snellimento del traffico cittadino e permettere l’entrata sia dal centro che dalle altre zone di via della Repubblica e via Aldo Moro a tutti coloro che arrivano dalla periferia. Una soluzione provvisoria per consentire lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione di due quartieri storici, Carmine e Ciambra.

Riguardo al nuovo piano traffico, si legge in una nota dell’amministrazione, bisogna correggere qualche inosservanza rilevata in questi giorni dalla Polizia Municipale che nel sorvegliare le aree appena aperte al traffico, ha constatato che nonostante in via Dante area video sorvegliata, vige il divieto di fermata, molti automobilisti e motociclisti non lo rispettano. +

“Si rende noto – dichiarano da Comando di Polizia Municipale – che tali violazioni alle norme del Codice della Strada saranno punite con una sanzione amministrativa compresa tra 87 euro e 344 euro”.