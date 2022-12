L’artista Giovanni Da Monreale torna in città e dona il catalogo delle sue installazioni

L’artista scultore Giovanni Da Monreale, al secolo Giovanni Sardisco, dona all’amministrazione comunale, alla biblioteca e all’archivio storico il volume che contiene tutte le sue opere d’arte. L’artista monrealese, che abita in Toscana da anni, ha fatto un giro per la città, donando la raccolta a vari enti e rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco.

“Da poco ho realizzato questo catalogo che contiene i miei ultimi 10 anni di lavoro. – dice Giovanni Da Monreale -. Si tratta di tutta le installazioni urbane realizzate in Italia, tra cui anche quella a Monreale, presso la scuola Pietro Novelli”. L’opera è stata consegnata alla Biblioteca, all’Archivio storico diocesano e al sindaco Arcidiacono.

Giovanni Sardisco, detto da Monreale, si è trasferito in Toscana da 20 anni, dove è un artista conosciuto e affermato. Ha saputo trasformare la passione per l’arte e la scultura in un mestiere e adesso opera all’interno di una bottega nella celebre città di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Nei prossimi giorni lo scultore monrealese sarà impegnato a Siracusa, a Ortigia, dove installerà un’opera simile a quella di Monreale che denuncia l’uso indiscriminato della tecnologia da parte della società.