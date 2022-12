Lutto nel mondo della scuola, è morta a 51 anni Tiziana Cannavó

È morta a 51 anni Tiziana Cannavó, dirigente scolastico e insegnante anche a Monreale. A portarla via prematuramente un brutto male.

Tiziana Cannavó si è spenta ieri, 26 dicembre, nella giornata di Santo Stefano. Lascia il marito e i figli e tutti coloro che la conoscevano nel dolore. Originaria di Palermo, ha insegnato in molte scuole della provincia di Palermo, tra cui anche a Monreale dove aveva anche conseguito la maturità classica, presso il Liceo Basile.

Ha insegnato tra Monreale, Partinico e Palermo per poi intraprendere la carriera da dirigente scolastico. Nel corso della sua vita si è dedicata all’insegnamento e alla cultura, avendo scritto anche alcuni libri.

Una donna dalle mille qualità che si è dovuta arrendere alla malattia che l’ha tenuta lontana dall’amato mondo della scuola nell’ultimo periodo.

Tanti i messaggi sui social lasciati per Tiziana Cannavó. Toccante quello del marito, Francesco. “Amore mio, oggi si è chiuso l’ultimo capitolo della nostra bellissima storia. Sei stata per me, per noi e per tutti quelli che ti hanno conosciuto, un grandissimo esempio di amore e gratitudine verso la vita, nonostante le tante avversità e gli ostacoli che hai dovuto affrontare in questi anni, vissuti sempre con grande dignità e il sorriso sulle labbra.

Sei stata la mia compagna di vita e di avventure. Per me e per le tue figlie sei stata una moglie, una madre, un’amica insostituibile, che oggi ha lasciato un vuoto incolmabile e indescrivibile.

Sei sempre stata tu la nostra forza, pronta a regalarci sorrisi e coraggio, nascondendo sempre le tue preoccupazioni e il tuo dolore, mettendo sempre al primo posto gli affetti più cari. La promessa che voglio farti è che metterò tutto l’impegno, l’amore e la volontà per continuare quello che abbiamo iniziato e costruito insieme.

Sei e sarai sempre la stella che illuminerà il nostro percorso, non solo nei momenti belli, ma soprattutto nei momenti più bui.

Da adesso per te inizierà un nuovo viaggio, colmo di gioia e serenità, accompagnata dall’amore del tuo caro papà. Amore mio, ti ho tanto amato e ti amerò per sempre”.