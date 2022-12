Raddoppiano le corse Amat da e per Monreale, intesa Comune-azienda

Si chiude con una buona notizia il 2022 per Monreale. Le corse dell’Amat raddoppiano per tutto il 2023 visto che la Giunta Arcidiacono ha approvato la convenzione con la partecipata del Comune di Palermo.

In particolare, la giunta Arcidiacono ha approvato lo schema di convenzione per tutto l’anno 2023 che consentirà di mantenere il doppio delle corse del servizio di collegamento tra Palermo e Monreale, a beneficio di cittadini, studenti, lavoratori e turisti. Lo rende noto l’assessore ai trasporti Giuseppe Di Verde in una nota.

Di Verde ha espresso la sua soddisfazione “per essere riusciti grazie all’impegno dell’amministrazione e della dirigenza a trovare le somme disponibili per garantire un servizio essenziale per la cittadinanza e i turisti che arrivano a Monreale con i mezzi pubblici”.