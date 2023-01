Nascerà un parco avventura nel Bosco Ficuzza, territorio di Monreale

Nascerà un Parco avventura nel bosco della Ficuzza, in territorio di Monreale.

Via al progetto esecutivo presentato dal Gal Terre Normanne da finanziare nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 dell’assessorato regionale Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea.

“L’obiettivo – spiegano il direttore amministrativo del Gal Giuseppe Sciarabba e il direttore tecnico Francesco Rossi – è dare impulso all’offerta turistica e culturale favorendo nuove opportunità di sviluppo dell’economia rurale per contrastare la marginalizzazione e lo spopolamento dei territori”.

Nel Parco avventura per bambini e adulti si potranno praticare varie discipline. Ci sarà una parete attrezzata per le arrampicate, un’altalena gigante, il tiro con l’arco, la fionda umana e due piste di tubing per sciare sul Geoski tutto l’anno, senza neve. La struttura sorgerà in uno spazio di 5 ettari nel territorio del comune di Monreale, amministrato dal sindaco Alberto Arcidiacono, e sarà un’attrazione per turisti, amanti della natura, sportivi e per le famiglie, con un percorso speciale pensato per le persone diversamente abili. Un’occasione in più per visitare la Riserva naturale orientata Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago, un’area che Tra i servizi previsti nel Parco avventura, oltre ad uno spazio pic-nic con tavoli e panche, anche il noleggio di quad, biciclette ed è-bike.