Monreale, Arcidiacono nomina Mario Micalizzi consulente per la promozione del territorio

Il sindaco di Monreale ha nominato Mario Micalizzi consulente per le attività di consulenza e promozione del territorio. In questo ruolo, Micalizzi lavorerà a stretto contatto con Arcidiacono per organizzare eventi e attività culturali, turistiche e per la cura del verde e dell’arredo urbano. L’incarico è a titolo gratuito.

Il neo consulente del sindaco Mario Micalizzi a Monreale ha già avuto un’esperienza politica come consigliere comunale, primo dei non eletti di Alternativa Civica, sostituendo Girolamo Valerio nel marzo 2020, successivamente nel novembre dello stesso anno è passato alla maggioranza, nel gruppo La Nostra Terra. Nel giugno 2022 è stato sostituito da Michele Tusa in seguito a una sentenza del TAR.