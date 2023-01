Monreale piange “Totuccio ‘u Pisciaru”, storico pescivendolo allo Spasimo

Monreale perde un altro pezzo della sua storia. Ieri, 10 gennaio, è morto il pescivendolo Salvatore Virga, detto “Totuccio ‘u Pisciaru”, di Monreale. Ha perso la sua battaglia contro un’ischemia alla gamba. Nonostante i sforzi dei medici, non è mai più riuscito ad alzarsi dal letto e, purtroppo, si è spento in seguito ad un arresto cardiaco avvolto dal calore dei suoi familiari.

Virga aveva 89 anni al momento della sua morte, una vita dedicata al lavoro e soprattutto alla famiglia. Un volto molto noto a Monreale visto che per 30 anni ha gestito una pescheria in via Venero, nelle vicinanze di Piazza Spasimo, diventando una parte importante della comunità di Monreale. Negli anni precedenti si era dedicato al trasporto di frutta.

Virga era sposato con Rosaria Naimi, che purtroppo lo aveva preceduto nella morte di tre anni prima. Era l’ultimo dei cinque figli maschi della sua famiglia rimasti in vita. I suoi fratelli Nino, Gianni, Pino e Michele lo hanno preceduto nella morte. A piangerlo restano le sorelle Enza e Pierina assieme ai figli e ai numerosi nipoti che oggi ne piangono la scomparsa. Era anche bisnonno.

La comunità di Monreale piange la perdita di questo amato pescivendolo che per anni ha venduto pesce sempre fresco e buono. Il funerale si terrà domani, alle ore 10, a San Castrenze.