Arrestato Matteo Messina Denaro a Palermo

La notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro, il famoso latitante di Castelvetrano, è stata confermata. Tuttavia, non sono ancora disponibili dettagli su come sia stato catturato. Si sa solo che sarebbe stato arrestato in una struttura sanitaria privata di Palermo e che i Carabinieri del ROS hanno circondato la zona. Messina Denaro è latitante dal 1993, ma la sua identificazione è stata confermata attraverso il confronto del DNA in possesso degli investigatori.