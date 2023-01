Monreale, la Veneziano-Novelli punta sull’inglese: certificazioni Cambridge e lezioni con madre lingua

La scuola “Veneziano – Novelli” di Monreale continua a investire nella preparazione linguistica e negli esami di certificazione in lingua inglese con un’offerta formativa curriculare ed extracurriculare di grande rilievo che coinvolge tutti gli alunni, dalla scuola dell’infanzia alla terza media.

Come da tradizione, anche in quest’anno scolastico, prendono l’avvio i corsi extracurriculari di potenziamento e di preparazione agli esami di certificazione in lingua inglese Cambridge Assessment English che l’istituto, centro di preparazione Cambridge qualificato e nominato dalla Cambridge Italia tra i migliori centri di preparazione d’Italia, offre, in larga parte gratuitamente, ai propri studenti.

I corsi, aperti agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e di tutte le classi della secondaria di I grado “Veneziano – Novelli” e finalizzati alla preparazione agli esami finali per ottenere la relativa certificazione Cambridge Young Learners Pre A1 Starters, A1 Movers e A2 Flyers, per i livelli da pre A1 ad A2, saranno quest’anno avviati grazie ai finanziamenti europei dei progetti PON già approvati. Gli alunni potranno quindi beneficiare di tre corsi di potenziamento gratuiti, di 30 ore ciascuno, durante i quali, attraverso attività coinvolgenti, interattive e ludiche, acquisiranno le competenze necessarie per raggiungere tutti gli obiettivi di apprendimento dei livelli corrispondenti.

Sarà attivato inoltre, per gli alunni della terza media, un corso di 40 ore di preparazione all’esame “Key for schools (KET)”, di livello A2 di conoscenza e competenza della lingua inglese, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR). I corsi, affidati a docenti esperti interni e qualificati nella preparazione degli studenti agli esami di certificazione Cambridge, permetteranno agli alunni, attraverso un livello di potenziamento di eccellenza, di affrontare con disinvoltura tutte le sfide scolastiche e lavorative che si presenteranno nel loro futuro.

Oltre alla consueta e consolidata offerta linguistica, l’istituto introdurrà, all’inizio del prossimo anno scolastico, anche un’ora di compresenza d’insegnanti madrelingua esterni con gli insegnanti curriculari di lingua inglese della scuola per potenziare al meglio le abilità orali e comunicative di tutti gli alunni e fornire un ulteriore supporto alla preparazione della sezione orale degli esami di certificazione.