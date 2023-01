Monreale, il Comune avvia la campagna di uccisione di alcuni bovini presenti nel territorio

Il sindaco di Monreale ha approvato la proposta proveniente dal Comandante Luigi Marulli che riguarda l’abbattimento di bovini inselvatichiti che si troverebbero nel territorio comunale.

In particolare, Marulli ha presentato al sindaco una proposta di ordinanza riguardante la presenza di bovini inselvatichiti in alcune zone del territorio comunale. La proposta nasce dalle numerose segnalazioni ricevute riguardo alla presenza di questi animali che sarebbero “non riconducibili ad alcun proprietario”, la cui presenza causerebbe “danni alle proprietà private e alle attività agricole, oltre a rappresentare un pericolo per la viabilità e per la sanità veterinaria”.

Anche alcune relazioni del Comando Stazione dei Carabinieri di Pioppo e Grisì, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP 6 di Palermo, confermerebbero la presenza di questi bovini incustoditi e sottolineano la difficoltà di catturarli, poiché si tratta di esemplari ormai inselvatichiti.

La proposta si basa sul Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, che prevede l’abbattimento di emergenza in caso di rischio immediato e grave per la salute o la sicurezza delle persone. Per l’abbattimento è previsto l’utilizzo di armi a proiettile libero. Il sindaco, valutata la proposta, ha firmato dando di fatto il via libera all’ordinanza per l’abbattimento dei bovini inselvatichiti.