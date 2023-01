Monreale, le bollette dell’acqua arrivano già scadute

In questi giorni ai cittadini di Monreale viene recapitata la bolletta relativa alla fornitura del servizio idrico integrato relativa ai consumi effettuati da ogni singolo utente per il periodo 1 gennaio/30 settembre 2022. Ma vi sarebbero alcune incongruenze secondo quanto denunciato da Biagio Cigno, presidente dell’associazione Liberi di Lavorare.

“Saltano agli occhi alcune incongruenze – scrive Cigno nella sua missiva, rivolgendosi all’amministrazione comunale – che prendendo ad esempio la mia comunicazione familiare, ma l’esempio si riferisce a tutta la miriade di utenti, elenchiamo di seguito: L’avviso di pagamento risulta effettuato il 14 dicembre del 2022, pertanto come mai è stato recapitato in data 14 gennaio 2023? La scadenza, come riportato dell’avviso risulta da effettuare entro il 31 dicembre 2022. La domanda che ci poniamo è la seguente: quale motivazione plausibile ha consentito un ritardo di più di un mese, dalla scrittura dell’avviso alla consegna?”

“E gli utenti che pagheranno la bolletta in questi giorni – aggiunge – incorreranno nelle multe e morosità rispetto alla scadenza prevista? E’ configurabile un danno alle casse cittadine relativo al ritardo di tutta l’operazione di riscossione?”.

Dal Comune intanto fanno sapere che, come scritto nel retro della lettera che giunge dall’acquedotto comunale, ci sono 30 giorni di tempo per pagare la fattura senza incorrere in mora.