Arrivata la prima neve del 2023 sulle montagne di Monreale

La prima neve del 2023 è arrivata sulle montagne di Monreale. Dalla cittadina è possibile vedere le cime innevate della Pizzuta e delle vette circostanti.

Primo assaggio d’inverno per la Sicilia

Si tratta del primo assaggio d’inverno per la Sicilia dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni. Il tempo, secondo gli esperti, continuerà a peggiorare nel corso dei prossimi giorni, con temperature che potranno calare ulteriormente. Tuttavia, è ancora presto per confermarlo come fa sapere Agrimeteo Corleone. Nelle prossime ore sono attese nuove piogge, rovesci e temporali, a cui sarà associato un, ulteriore, calo delle temperature e della quota neve.