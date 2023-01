“Il progetto proposto dal Comune di Monreale per la creazione di un Centro Comunale di Raccolta è inserito al 36° posto della graduatoria nazionale. Un risultato straordinario, una soddisfazione immensa”. Lo scrive Nicola Giacopelli che ha seguito il progetto fin dal caricamento sulla piattaforma del Ministero della transizione ecologica, al fine di richiederne il finanziamento nell’ambito del PNRR.

Il progetto presentato dal Comune di Monreale per la costruzione di un Centro Comunale di Raccolta ha quindi ottenuto un eccezionale risultato, classificandosi al 36° posto della graduatoria nazionale. Questo progetto, ideato dall’architetto Fabio Campisi, mira a rivalutare un’area di 5000 metri quadrati attualmente in stato di degrado, attraverso la creazione di un centro che prevede due aree distinte: una per la gestione dei rifiuti differenziati, riservata agli operatori, e l’altra per i cittadini che potranno conferire i propri rifiuti in modo autonomo, grazie a una innovativa stazione di riconoscimento degli utenti.

Il centro sarà costruito rispettando i principi di efficienza energetica, con soluzioni tecniche come l’impianto fotovoltaico che renderà la stazione di conferimento degli utenti autosufficiente. L’illuminazione dell’area sarà garantita da lampioni fotovoltaici a LED e un impianto di videosorveglianza di ultima generazione garantirà la sicurezza e il controllo all’interno dell’area 24 ore su 24.

Inoltre, sarà prevista un’area di sensibilizzazione con un Centro del Riuso per ridurre la produzione di rifiuti e promuovere la cultura del riutilizzo attraverso attività partecipate e incontri tematici. Il centro di riuso nasce dalla crescente propensione verso la sostenibilità e per creare un sistema circolare, in cui tutti sono coinvolti, riducendo i rifiuti e promuovendo il riutilizzo in contrasto con l’aumento della cultura dell’usa e getta.