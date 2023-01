La ASD NEW GICA Monreale ha finalmente ottenuto una vittoria importante con la sua squadra Under 15 maschile, battendo il Volley Partinico con un secco 3-0. Dopo un inizio di anno difficile per la società, con solo due punti ottenuti in tre partite, questa vittoria rappresenta una luce in fondo al tunnel.

La partita contro il Volley Partinico era piena d’insidie, poiché la tradizione della squadra avversaria è quella di essere molto forte. Tuttavia, i ragazzi allenati da Gianluca La Corte hanno mostrato grinta e determinazione, recuperando uno svantaggio di cinque punti nel primo set e vincendolo. La regia di Riccardo Danneo e Carlo Scalici è stata fondamentale per la vittoria finale.

Questa vittoria proietta la GICA Under 15 al quarto posto della classifica generale. Il Presidente Carlo Giannetto ha dichiarato che, “nonostante sia trascorso solo un anno dalla ristrutturazione del settore giovanile, i risultati ottenuti sono molto promettenti e soddisfacenti sia nel campo maschile che in quello femminile”. Il patron della squadra monrealese ha inoltre sottolineato che l’anno prossimo sia i ragazzi che le ragazze parteciperanno a campionati di categoria superiore, e che è sicuro che affronteranno con le competenze adeguate.

In conclusione, il presidente si è congratulato con i ragazzi e con l’allenatore per questa splendida partita, sottolineando che saranno loro il futuro della ASD NEW GICA Monreale.