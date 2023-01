MONREALE – Momenti di apprensione questa mattina lungo la strada statale 186 di Monreale tra Pioppo e Sagana. Nelle vicinanze di una curva, un albero è finito lungo la carreggiata. Fortunatamente, nessuna auto o altro mezzo è stato coinvolto, poiché l’albero è caduto in un momento in cui non passava alcun veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per dirigere la viabilità e i tecnici dell’Anas per risolvere il problema. La causa della caduta del grosso albero sarebbe da attribuire al forte vento che spira nel Palermitano dalla mattinata di ieri.

Un altro grosso albero era caduto ieri lungo la circonvallazione di Monreale all’altezza dell’incrocio con via Santa Liberata. Un team di volontari coordinati dalla protezione civile comunale ed i vigili urbani di Monreale si sono attivati per rimuovere l’albero dalla carreggiata. Un palo della illuminazione pubblica aveva frenato la caduta dell’albero, ma anche esso è stato danneggiato. L’Enel è intervenuta sul posto per metterlo in sicurezza.