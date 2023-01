Il maltempo che sta imperversando in queste ore ha causato un’altra caduta di un grande albero nel territorio di Monreale. Questa volta, la vittima è stato il Cimitero monumentale, dove è già caduto un grosso cipresso. La grossa pianta è finita sul monumento posto all’ingresso del camposanto monrealese, che sovrasta l’ossario.

Sul posto, su disposizione dell’assessore Giuseppe Di Verde, stanno intervenendo squadre specializzate per rimuovere l’albero. La ditta Bruno Wood si occupa del taglio, mentre la ditta di Alessandro Correra si occupa del cestello.

L’albero, a causa della sua caduta, ha causato danni alla struttura, un’opera di pregio dedicata a Santa Rosalia, alla quale era stata dedicata l’edificazione dell’intero cimitero monumentale. Alcuni pezzi si sono staccati e sono finiti per terra. I danni sono ancora in fase di quantificazione. Per fortuna l’albero è caduto quando il cimitero era chiuso al pubblico.

Questa mattina un altro albero era caduto lungo la SS186 subito dopo Pioppo. Ieri un albero è caduto lungo la Circonvallazione di Monreale, finendo su un palo Enel.