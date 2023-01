Una cittadina monrealese segnala un grave pericolo per la circolazione sulla strada SP68bis, in particolare su un ponte in via Pezzingoli. La segnalazione è stata ripetuta più volte, ma finora non si sono visti interventi per risolvere il problema.

La strada, già in precarie condizioni, è stata ulteriormente danneggiata dall’acqua e dal maltempo, creando un gradino pericoloso proprio nel punto in cui il ponte incontra la strada. Tanti i cittadini che chiedono all’amministrazione comunale di intervenire immediatamente per eliminare questo pericolo per la circolazione e la sicurezza degli automobilisti.

“Segnalato più volte il pericolo nel ponte di via Pezzingoli. La strada è ceduta ancora di più, si è creato proprio un gradino che credo sia nel punto dove finisce il ponte e inizia la strada. È diventato davvero pericolo per tutti”, si legge nella segnalazione.

Si chiede l’intervento degli enti preposti per risolvere questo problema, in modo da garantire la sicurezza di tutti coloro che utilizzano quotidianamente questa strada. “È importante che l’amministrazione agisca in fretta per evitare incidenti e pericoli per la vita delle persone”, si legge nella segnalazione.