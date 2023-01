La situazione di alcune strade del Monrealese e di alcune zone della provincia di Palermo appare sempre più disastrosa. Si tratta delle strade provinciali, che non sono di competenza dei singoli enti comunali, ma della ex provincia di Palermo, l’attuale Città Metropolitana. Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, riceve ogni giorno numerose segnalazioni in merito e ha cercato più volte di risolvere la questione, interpellando la Città Metropolitana di Palermo.

Ora l’amministrazione comunale sta tentando un’altra via, ovvero quella di anticipare i fondi per l’esecuzione dei lavori di ripristino delle strade ammalorate, per poi chiedere alla Città Metropolitana un rimborso per i lavori che sono stati eseguiti. “Stiamo cercando di velocizzare le tempistiche d’intervento e mettere in sicurezza le strade” dice il sindaco Arcidiacono.

L’amministrazione comunale ha accolto in questi giorni le richieste dei cittadini e le ha trasmesse alla provincia, ma adesso sembra che la Città Metropolitana stia valutando la possibilità di una convenzione per realizzare il progetto di rifacimento di alcune strade. “Abbiamo anche proposto di anticipare i fondi e poi chiedere un rimborso”, ha aggiunto il sindaco.

La questione delle strade provinciali è di certo complessa perchè riguarda diversi enti, ma l’amministrazione comunale di Monreale sta facendo il possibile per trovare una soluzione e mettere in sicurezza le strade, anche a costo di anticipare i fondi necessari per tornare a dare decoro a strade ormai diventate impraticabili e pericolose.